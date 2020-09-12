13 сентября, 14:00. Марш Героев 1 12.09.2020, 18:54

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Не дадим продать страну!

Белорусы активно в соцсетях делятся афишей завтрашнего Марша Героев.

13 сентября в Минске и других городах страны мы выходим на традиционных Марш, чтобы потребовать отставки Лукашенко и освобождения политзаключенных. Также мы должны продемонстрировать готовность защищать независимость Беларуси. «Не дадим продать страну!» - эти слова должны громко прозвучать на весь мир.

Готовимся к воскресному Маршу. Обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Распространяем информацию в чатах домов, кварталов, микрорайонов. Приглашаем на Марш во время вечерних акций завтра и послезавтра.

13 сентября, 14.00. Минск, площадь Независимости / проспект Независимости / центр города. Другие города - центральные улицы и площади.

Не дадим продать страну!

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