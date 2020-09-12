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Адвокат рассказал о сломанном пальце у находящегося в СИЗО Шклярова

  • 12.09.2020, 19:26
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Адвокат рассказал о сломанном пальце у находящегося в СИЗО Шклярова
Виталий Шкляров
Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

Также у политтехнолога высокая температура.

У политтехнолога Виталия Шклярова, находящегося в минском СИЗО, высокая температура, ему отказались сделать тест на коронавирус и флюорографию. Также у него сломан палец. Об этом РБК сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский.

Шклярову стало плохо 8 сентября, температура поднялась до 39 градусов, появились озноб и жар. Политтехнолога перевели на постельный режим. По его словам, он мог заразиться коронавирусом от одного из сокамерников. «У него в это время началась карусель в камере — менялись сокамерники каждый день. В том числе были наркоманы, убийцы, насильники. Специально подселили троих курящих, хотя знают, что Виталий не курит», — рассказал Гашинский.

Шклярову отказываются делать какие-либо обследования. Когда его состояние стало критическим, ему дали ибупрофен. По словам адвоката, перелом пальца у политтехнолога подтвердили в СИЗО, но отказались с этим что-то делать.

Ранее Шкляров неоднократно жаловался на условия своего содержания в СИЗО. Он сравнил их с ГУЛАГом. Кроме того, он написал письмо, в котором рассказал о пытках и о том, как скучает по своему сыну.

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