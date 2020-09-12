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Ученые назвали продукт, в котором коронавирус может сохраняться до 8 дней

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  • 12.09.2020, 19:30
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Ученые назвали продукт, в котором коронавирус может сохраняться до 8 дней

Опубликовано новое исследование.

Согласно новому исследованию, коронавирус может оставаться живым на коже охлажденного лосося до 8 дней. Этого достаточно для транспортировки рыбы между континентами, пишет nv.ua.

В начале эпидемии COVID-19 китайские власти предполагали, что источником коронавируса может быть лосось, из-за чего прекратили поставку этого продукта из других стран.

Позже ученые выяснили, что новый вирус SARS-CoV-2 может сохраняться на некоторых поверхностях в течение нескольких дней, но представители ВОЗ опровергли возможность передачи вируса через еду.

Согласно новому исследованию ученых из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и Академии сельскохозяйственных наук в Гуандуне, коронавирус все же может сохраняться на поверхности одного из морепродуктов — лосося.

Авторы работы заявляют, что вирус не заражает саму рыбу, и ее употребление не является опасным. Но, ученые предполагают, что существует теоретический риск передачи COVID-19 на поверхности этой рыбы: исследование подтверждает, что коронавирус может выживать на коже лосося до 8 дней при температуре 4 градуса Цельсия.

Именно при такой температуре рыбу транспортируют от поставщика к заказчикам.

«Рыба с SARS-CoV-2 из одной страны может быть легко перевезена в другую страну в течение одной недели, что является одним из источников международной передачи… Рыбу обычно продают в помещениях, температура которых намного ниже обычной комнатной. Это означает, что вирус, прикрепленный к коже рыбы и продаваемый на рынках морепродуктов, может выжить в течение длительного времени», — пишут исследователи.

Если данные исследования подтвердятся, самым эффективным способом защиты от передачи COVID-19 в такой форме будет частое мытье рук, поддержка личной гигиены и тщательная обработка пищи перед употреблением.

Исследование пока не прошло рецензирование, но в случае его подтверждения в разных странах могут ввести дополнительные меры защиты для людей, который работают с лососем и другими видами рыб.

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