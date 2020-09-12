Акция в Варшаве: Свободу белорусским героям! 12.09.2020, 23:20

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Фото: Charter97.org

В столице Польши прошла массовая акция солидарности с белорусскими политзаключенными.

В тюрьмах Беларуси сегодня находятся кандидаты в президенты и члены их команд, политики, блогеры, активисты и рядовые участники демонстраций протеста. Именно в их поддержу, а также в поддержку всех протестующих сейчас в стране людей, в самом центре Варшаве на улице Новый свят 12 сентября прошла акция солидарности. Ее организаторами выступили «Хартия-97», Белорусский молодежный хаб и Nowy Swiat Muzyki в Варшаве.

Акцию открыла сооснователь Белорусского молодежного хаба Стася Глинник. Она перечислила имена всех политзаключенных в Беларуси и призвала не останавливаться на половине пути до победы:

Стася Глинник

- Сейчас такой момент, когда кажется, что нет сил. Еще несколько месяцев назад нами двигал общий поток энергии. Нам казалось, что победа вот-вот. И сейчас мне кажется, что во мне практически не осталось жизни и практически не осталось энергии что-либо делать. Но каждый раз, когда я открываю список людей, которые сидят сейчас за нашу свободу, каждый раз, когда я вижу лица людей, выходящих на улицу, я вспоминаю знаменитый призыв «Долбить, долбить и долбить!». Нет энергии – все равно долбить, делать хоть что-то для нашей с вами свободы и для свободы всей Беларуси.

С польской стороны на акции выступил Збигнев Буяк, польский профсоюзный деятель и политик, один из лидеров движения «Солидарность»:

Збигнев Буяк

- Сегодня я стою перед вами, как ветеран движения, которое изменило нашу страну. За мной – поддержка всего поколения «Солидарности». Мы все сегодня с Беларусью. В свое время мы приняли один из наиважнейших документов. Это послание народам Центрально-Восточной Европы, в котором мы выражали надежду, что придет время и мы, поляки, украинцы, белорусы, литовцы и все остальные будем жить в свободных странах. То, что сегодня происходит в Беларуси, для нас это продолжение тех слов, той борьбы и той поддержки.

У нас в Польше говорят: «Чувствуй себя, как дома». Но во время военного положения, когда я пользовался гостеприимством на конспиративных квартирах, хозяева говорили: «Чувствуй себя, как у нас дома». Потому что у них дома было безопасно, не было угрозы ареста. Это было особенное послание для меня. Сегодня я бы хотел, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно, чтобы Польша служила вам поддержкой и помощью. И хочу, чтобы мы очень скоро оказались в одной семье демократических и свободных стран.

На акции выступил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Как бывший политзаключенный он поделился опытом и подсказал, как белорусы могут помочь тем, кто сейчас находится за решеткой. Свое выступление политик начал с минуты молчания, чтобы почтить память тех, кого убили в ходе августовских протестов в Беларуси, а также в прежние годы правления диктатора Лукашенко:

Андрей Санников

- Мы собрались обсудить, что можно сделать, чтобы освободить политзаключенных. Я хотел бы рассказать свой личный опыт, что нужно и что можно делать. За границей Беларуси мы можем делать акции, говорить про политзаключенных и присылать им письма. Неважно, доходят они до них или нет. Я хотел бы подчеркнуть, очень важно писать каждому политзаключенному. Это свидетельствует о том, что есть внимание к ним, что о них помнят, о наших героях.

В этих письмах нужно писать, что про них знает мир, что обязательно будут санкции, что их фамилии вспоминаются. Даже если они не получат эти письма, это повлияет на вертухаев. Они очень внимательно следят за тем, что происходит в мире. Когда они слышат, что будут персональные санкции против тех, кто отвечает за нахождение политзаключенных за решеткой, то начинают лучше относиться к ним. Они начинают понимать, что это и есть то самое наказание, которое их ждет, если не будут работать в соответствии даже с существующими законами в Беларуси.

Всем, кто сидел после выборов 2010 года, говорили, что никто про них уже не помнит, что есть другие проблемы в Беларуси. Я этому не верил. Но когда такое говорят неопытным людям, то они могут поверить в этот обман. Поэтому очень важно не забывать про них. Очень важно напоминать о них в прессе, в социальных сетях.

В первую очередь мы требуем освобождения наших лидеров, благодаря которым эти протесты начались. Это Николай Статкевич, Павел Северинец, Сергей Тихановский, Виктор Бабарико. Давайте вспоминать и про тех, про кого мир не знает. Они такие же герои. Сегодня говорят, что у нас 58 политзаключенных, а их намного больше. Нужно, чтобы мир знал их фамилии, распространяйте информацию из Беларуси. Это очень важно.

Есть судьбоносный час для каждого народа. Такой час пришел и для Беларуси. Мы многое для этого сделали и многое сегодня делают люди в самой стране. Очень больно смотреть на все это насилие, но восстал сильный и красивый народ, который обязательно победит. Я в этом уверен. Он победит очень скоро.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина поблагодарила всех тех, кто сейчас борется за свободу в Беларуси и напомнила о важности введения санкций против режима Лукашенко:

- Дорогие друзья, спасибо вам всем, кто пришел сегодня на акцию солидарности с нашими политзаключенными. Я знаю, что тут также много людей, которые приехали из Минска и других городов Беларуси, которые участвовали в акциях протеста, которые были под пулями, которые боролись за нашу свободу. Спасибо вам большое. Вы – герои.

Наталья Радина

Нам, белорусам за границей, нужно делать все возможное, чтобы помочь своей Родине. Поэтому очень важны такие акции солиларности. Я сама была политзаключенной. Я знаю, что такое, когда ты сидишь в тюрьме. Очень важно, когда на свободе за тебя борются. Поэтому давайте бороться дальше, давайте проводит такие акции, давайте давить на правительства европейских стран, чтобы они вводили санкции против криминального и незаконного режима Лукашенко. Мы может это сделать.

Я знаю в чем разница между реальной и фейковой оппозицией. Реальная оппозиция всегда требует ввести санкции против диктатора. И эти санкции должны быть не только визовые, но и экономические. Когда будут введены санкции против этого режима, против предприятий, где сегодня подавляют стачкомы, где арестовывают рабочих, которые проводят забастовки, это на самом деле очень поможет тому, чтобы Беларусь стала свободной. Давайте делать это, давайте будем вместе. Жыве Беларусь!

Глава Белорусского молодежного хаба в Варшаве Александр Лапко отметил, что белорусы Польши готовы помогать всем тем, кто сейчас нуждается в поддержке за границей:

Александр Лапко

- Сейчас в Беларуси нет тех, кого политика не касается. Много кто из тех, кто считал, что он далек от политики сейчас сидит за решеткой и думает, почему так произошло, ведь он просто хотел, чтобы его голос был услышан, чтобы его права были исполнены. Много кто сейчас ищет варианты, как уехать из Беларуси, как найти убежище из-за преследований. Для того, чтобы помочь белорусам, которые сейчас уже приехали в Польшу, был создан Центр белорусской солидарности. Это коалиция более 14 организаций и просто активных людей, которые хотят помогать белорусам тут, сейчас и сегодня.

На акции также выступил Анатолий Михновец, организатор инициативы «Талака 2020», который напомнил о том, как важно сейчас защищать наших лидеров:

Анатолий Михновец

- Сейчас очень часто звучат слова, как «старая» или «новая» оппозиция. По-моему, это неправильно. У нас есть белорусский народ, который восстал за свое право жить свободной жизнью и быть хозяином в своем доме. Я сейчас держу портрет Павла Северинца, которого арестовали 7 июня, еще за два месяца до выборов. Лукашенко знает, если нет лидера, людей можно обмануть, водить, они не будут знать, что делать. Поэтому очень важно защищать своих лидеров. Сейчас они сидят в тюрьме. Только тогда мы победим, когда наш народ будем по-настоящему единым.

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик напомнил о ближайшем визите Лукашенко в Россию и призвал белорусов держаться вместе:

Вячеслав Сивчик

- Когда я сюда ехал, то смотрел на кадры из Минска, где нелюди ловят женщин. К сожалению, это происходит в Беларуси почти каждый день. Мы должны поддержать всех тех, кто борется за независимость и свободу Беларуси. Вы все знаете, что 14 сентября Саша 3% едет в Сочи, потому что больше ему некуда податься. Поэтому мы должны вместе сказать, что Беларусь — это независимая страна, и Саша 3% не имеет никакого права торговать нашей независимостью и оставаться при власти.

Вячеслав Сивчик также призвал белорусов Варшавы прийти в воскресенье, 13 сентября, в 12-00 на акцию протеста к посольству России в Польше (ul. Belwederska 49) и потребовать прекратить поддерживать режим Лукашенко.

В завершение Стася Глинник поблагодарила выступающих и рассказала, как необходимо белорусам за границей присоединяться к таким мероприятиям:

- На улицы Минска вышли все люди, которых я знаю. Они стали говорить, насколько это важно знать, что они не одни, что их не бросили. Благодаря этим акциям появляется информация, мы находим людей, которые помогают нам. Я призываю вас присоединятся к белорусским инициативам за границей, помогать всем фондам, организациям и редакциям. Всем сейчас нужны волонтеры. Масса работы, ребята. И спасибо вам!

На завершение акции солидарности выступил украинский музыкант Роман Корбут. Пришедшие на акцию спели всем известные гимны протестов 2020 года. Прозвучали песни «Муры», «Перемен», «Тры чарапахі» и другие.

Роман Корбут

А после окончания акции, когда люди уже неформально фотографировались с плакатами и портретами политзаключенных, слово взял польский популярный рэп-исполнитель Wujek Samo Zło. Он выразил солидарность с белорусами и даже скандировал известный протестный лозунг «Лукашенко в автозак!».

Wujek Samo Zło

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