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Около 2000 выпускников и преподавателей МГЛУ поддержали студентов

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  • 12.09.2020, 20:18
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Около 2000 выпускников и преподавателей МГЛУ поддержали студентов

Они осудили бесчеловечные действия «правоохранительных» органов.

140 преподавателей Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) поддержали видеообращение, записанное в ответ на жесткие задержания студентов, в котором они осуждают бесчеловечные действия правоохранительных органов и выражают поддержку своим студентам, пишет tut.by.

Наряду с этим открытое письмо ректору МГЛУ Наталье Барановой о событиях 1 и 2 сентября, запущенное выпускниками иняза, собрало более 2500 подписей.

«Фото и видео задержаний шокировали нас. Выпускники разных лет и факультетов, живущие в разных странах, стали связываться друг с другом, со студентами, спрашивать, что можно сделать, как помочь, чем поддержать. (…) Выражая протест против попрания гражданских прав и Конституции, студенты действовали согласно уставу МГЛУ, и обязанностью вуза является поддержать их и обеспечить их безопасность», — считают авторы письма.

1 и 2 сентября во время мирных акций протеста несколько студентов были задержаны на крыльце университета. 4 сентября группа силовиков, ворвавшись в здание университета и применив силу, задержала ещё пятерых после того, как студенты вышли спеть песню французских повстанцев из мюзикла «Отверженные» Do You Hear the People Sing?"

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