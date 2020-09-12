Оксфордский университет возобновил испытания вакцины от коронавируса 12.09.2020, 20:36

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Клинические испытания были прерваны из-за болезни одного из участников исследования.

Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca возобновили клинические испытания вакцины от Covid-19, прерванные на этой неделе из-за болезни одного из участников исследования, передает ВВС.

Во вторник разработчики вакцины сообщили, что клинические испытания приостановлены из-за "потенциально необъяснимого заболевания", выявленного у одного из добровольцев.

Однако теперь Оксфордский университет и AstraZeneca говорят, что независимые органы, отвечающие за безопасность исследования, рассмотрели этот случай и решили, что вакцинация волонтеров может быть продолжена.

"Во время подобных масштабных испытаний некоторые участники могут заболеть - и каждый такой случай необходимо тщательно оценивать, чтобы отследить полное соблюдение мер безопасности, - сказано в сообщении Оксфордского университета. - Независимый процесс оценки завершен - и в соответствии с рекомендациями независимой комиссии по безопасности и британского регулятора… испытания в Великобритании будут продолжены".

О том, чем именно заболел участник исследования, официально не сообщается.

Однако по данным New York Times, у пациента был обнаружен поперечный миелит - довольно редкое воспалительное заболевание спинного мозга, которое часто вызывают вирусные инфекции. Ранее журналисты сообщали со ссылкой на врачей, что этот участник исследований должен выздороветь.

"Главное — безопасность"

Как передает Франс-пресс, 31 августа AstraZeneca начала набирать для участия в клинических испытаниях 30 тыс. добровольцев в США, не столь многочисленные группы волонтеров начали получать препарат в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Планируется также провести испытания в России и Японии.

Ученая из Кембриджского университета Шарлотт Саммерс сказала Франс-пресс, что ученые из Оксфорда продемонстрировали желание "сделать безопасность главным в своей программе исследований".

"Чтобы преодолеть пандемию Covid-19, нам необходимо разработать вакцины и терапии, которые люди будут считать безопасными для использования. Поэтому крайне важно сохранять веру общества в то, что мы руководствуемся только научными свидетельствами и не делаем выводов до того, как получим информацию", - говорит эксперт.

Разработка вакцины от коронавируса ведется во многих странах. Как недавно сообщила Всемирная организация здравоохранения, сейчас проходят испытания почти 180 вариантов вакцины.

Когда будет вакцина?

На этой неделе девять крупнейших фармацевтических компаний мира, в том числе AstraZeneca, подписали совместное обещание не спешить с выпуском вакцины, но обеспечить проведение всех необходимых процедур, чтобы сделать ее безопасной. Вместе эти фирмы разработали более 70 вакцин от Covid-19.

ВОЗ считает, что даже если вакцина будет успешно разработана, она должна будет полностью пройти тестирование и вряд ли будет одобрена в этом году.

Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca - в числе наиболее многообещающих, она успешно прошла две стадии клинических испытаний из трех. О намерении производить этот препарат в июле также заявляла российская компания Р-Фарм.

AstraZeneca обещает произвести около трех миллиардов доз своей вакцины по всему миру - это наиболее амбициозный план среди всех фармацевтических компаний.

На завершающей стадии испытаний также находятся две другие вакцины в США: одну из них производит компания Moderna, а вторую разрабатывают Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Некоторые политические фигуры, в том числе президент США Дональд Трамп, обещают, что вакцина будет готова к применению в ближайшие месяцы.

Как передает Франс-пресс, AstraZeneca надеется, что вакцина может быть готова "к концу этого года или к началу следующего". Однако Оксфордский университет не исключает, что препарат не будет использоваться до 2022 года.

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