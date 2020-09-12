Белорусы вышли на традиционные вечерние акции солидарности 12.09.2020, 22:14

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Лидер группы J:Морс выступает на «Площади Перемен».

Белорусы вышли на традиционные вечерние акции солидарности. Люди выходят с бело-красно-белыми флагами. В некоторых районах проходят концерты.

Концерт J:Морс на «Площади Перемен»

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