Глава МИД Чехии: Лукашенко потерял контакт с реальностью 5 12.09.2020, 21:12

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Томаш Петршичек

Нынешняя ситуация в Беларуси носит переломный характер.

Глава чешского МИД Томаш Петршичек заявил, что в ситуации с Беларусью Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит, передает ria.ru.

"В нынешней ситуации с Беларусью Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит. Угрозой видится, скорее, постепенное ограничение суверенитета Беларуси", - сказал Петршичек, выступая в Праге на международном симпозиуме о демократии, который организовала неправительственная организация Institute H21.

По словам Петршичека, необходимо поддерживать гражданские инициативы, а также церковь и независимые профсоюзы в Беларуси, чтобы оказывать давление на Лукашенко. Таким образом, можно вынудить Лукашенко к переговорам с представителями оппозиции и "предотвратить нарушение суверенитета и территориальной целостности" этой страны, считает глава чешского МИД.

По мнению Петршичека, нынешняя ситуация в Беларуси носит переломный характер, поскольку ее граждане пробудились от политической апатии. В течение пандемии коронавируса Лукашенко наглядно показал, что "потерял контакт с реальностью" и "не понимает, что происходит в его стране", подчеркнул глава МИД Чехии.

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