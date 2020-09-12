На матче «Динамо» Минск и «Динамо» Брест болельщики скандировали «Жыве Беларусь!» 2 12.09.2020, 21:39

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Также болельщики спросили у главы АБФФ, где его совесть.

Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает брестское, передает «Трибуна».

Болельщики скандировали «Жыве Беларусь», «Эй Базанов, где твоя совесть?», «Крыўцоў Мікіта».

Активный болельщик «Молодечно» Никита Кривцов погиб при загадочных обстоятельствах. Никита, который с 12 августа считался пропавшим без вести, 22 августа был найден мертвым в Минске.

Кривцов родом из Вилейки, какое-то время жил в Молодечно, его семья живет в Жодино.

На стадионе «Динамо» также появился баннер в память об убитых фанатах.

Отметим, что Артем Поруков и Алексей Демидовбыли активными фанатами минского «Динамо».

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