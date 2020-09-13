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Рабочий минской типографии публично присоединился к забастовке

  • 13.09.2020, 8:14
Рабочий минской типографии публично присоединился к забастовке

Он требует освобождения политзаключенных и отставки Лукашенко.

Рабочий типографии «АлВи-пресс» минчанин Илья Астапов публично заявил о присоединении к забастовке. Он требует освобождения политзаключенных и отставки Лукашенко, сообщает телешрам-канал «Беларусь бастует!».

- Я, Астапов Илья Владимирович, гражданин Республики Беларусь и отец двоих детей, печатник типографии «АлВи-пресс», заявляю о совем протесте, - говорит он. - Я отказываюсь выполнять свои трудовые обязанности до выполнения моих требований, солидарных с требованиями граждан нашей страны.

Требую:

1. Прекратить преследование и насилие в отношении мирно протестующих граждан.

2. Освободить всех арестованных и заключенных по политическим мотивам.

3. Арестовать всех причастных в жестоким репрессиям и предать их справедливому суду.

4. Отстранить Лукашенко и провести свободные честные выборы.

5. Устранить все грубые нарушения охраны труда и трудового законодательства на моем рабочем месте.

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