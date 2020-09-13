В Хайфе прошла акция солидарности с народом Беларуси
- 13.09.2020, 9:03
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Диаспора поддержала протестующих в нашей стране.
В субботу, 12 сентября, вечером, в Хайфе прошла акция солидарности с народом Беларуси, сообщает newsru.co.il.
К началу акции был приурочен первый показ видеоролика о событиях в Беларуси, который в течение двух дней будет транслироваться в рамках композиции "I love Haifa", установленной на хайфской улице Бен-Гурион.
Представители белорусской диаспоры надеются, что посредством этого видео жители Хайфы больше узнают о режиме Лукашенко, а также о том, ради чего белорусы участвуют в акциях протеста.
После первого показа ролика состоялся импровизированный концерт, участники которого исполняли белорусские песни. Для детей был организован "белорусский боулинг", играя в который нужно было красно-белым мячом сбить черные кегли с надписью "ОМОН".
Акция организована под эгидой сообщества "Беларусы ў Ізраілі".