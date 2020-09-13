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Ученые предостерегли от подделки теста на COVID-19 с помощью йода

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  • 13.09.2020, 9:15
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Ученые предостерегли от подделки теста на COVID-19 с помощью йода

Влияние йода на концентрацию коронавируса в организме оценили в Японии.

Полоскание йодсодержащими растворами может снизить концентрацию коноравируса в слюне, однако это вряд ли приведет к массовым ложным результатам ПЦР-тестов.

Об этом предупредил эксперт в области вирусологии и эпидемиологии Тэцуо Касэ из Высшей школы медицины Осакского университета, передает lenta.ru.

Так специалист отреагировал на слова губернатора Осаки Хирофуми Есимуры о том, что полоскание специальными растворами с содержанием йода существенно снижает концентрацию вируса в слюне человека. Однако эксперт полагает, что массовая подделка тестов на коронавирус вряд ли возможна. Специалист это связывает с тем, что высказывания видных людей на медицинские или другие громкие темы ради своего имиджа обычно забываются достаточно быстро.

В своем заявлении губернатор привел данные некоего исследования, в котором участвовали две группы людей с положительным результатом на коронавирус. Первая группа четыре дня полоскала ротовую полость и горло йодосодержащими растворами, а другая — простой водой. В итоге число людей с положительным результатом теста на COVID-19 снизилось до 9,5 процента, а число людей, кто полоскал водой, — только до 40 процентов.

При этом в исследовании не указывали каких-либо данных об эффективности полоскания другими видами антисептиков. Более того, многие ученые после выступления губернатора предупредили об опасности неконтролируемого использования растворов с йодом для беременных женщин и людей с заболеваниями щитовидной железы.

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