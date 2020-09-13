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План движения на Марш Героев

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  • 13.09.2020, 9:24
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План движения на Марш Героев

Cобираемся ближе к центру и делаем это быстро.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал план действий на Марш Героев:

— Друзья, напоминаем маршрут движения колонн участников Марша героев в центр Минска. Собираемся, как обычно, в своих районах и вместе идем на площадь Независимости к 14.00.

В прошлое воскресенье бандиты напали на некоторые колонны в то время, когда те были еще намногочисленными. Учитывая это, предлагаем собираться ближе к центру и делать это быстро. Обязательно защищаем своих в случае нападения бандитов.

Маршрут движения колонн из разных районов Минска в центр города

План движения колонны из Заводского, Ленинского и Партизанского районов Минска

12.30 - группы участников Марша из Заводского и Партизанского районов, а также из микрорайона Серебрянка встречаются у станции метро "Тракторный завод". По улице Долгобродской двигаемся в центр города.

13.20 - выходим на проспект Независимости возле площади Победы, встречаемся с колонной из Первомайского и Советского районов. Двигаемся в сторону площади Независимости.

План движения колонны из Московского района Минска

13.00 - группы участников Марша из микрорайонов Брилевичи, Малиновка и Юго-Запад встречаются возле станции метро "Грушевка". Ждем жителей одноименного микрорайона и начинаем движение по проспекту Дзержинского.

13.15 - встречаем жителей "Розочки" у здания исполкома Московского района.

13.30 - проходим у театра Музкомедии и идем по Немиге дальше.

13.40 - встречаемся с колонной из Фрунзенского района на перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода.

13.50 - выходим на проспект Независимости по улице Городской вал и идем на площадь Независимости.

План движения колонн из Фрунзенского района Минска

13.00 - группы участников Марша из западных микрорайонов Минска встречаются у станции метро "Молодежная". Начинаем движение в центр города.

13.20 - В районе станции метро "Фрунзенская" встречаем колонны из Веснянки и района проспекта Победителей и улиц Тимирязева и Заславской.

13.40 - объединяемся с колонной из Московского района на перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода.

13.50 - выходим на проспект Независимости по улице Городской вал.

План движения колонн из северных районов Минска

13.00 - группы участников Марша из Первомайского района встречаются у станции метро "Академия наук". Ждем студентов БНТУ, работников Академии наук и тех, кто живет в близлежащих районах. Начинаем движение по проспекту Независимости.

13.20 - возле станции метро "Площадь Победы" встречаем колонну из Заводского, Ленинского и Партизанского районов и вместе идем на площадь Независимости.

План движения из Лошицы и района Камвольного комбината

13.00 - встречаемся у Минского городского дворца культуры (бывший ДК камвольного комбината), двигаемся в центр по улице Маяковского.

13.40 - на перекрестке Аранской и Свердлова ждем группы из Октябрьского и Ленинского районов, далее идем по улице Свердлова. Если она перекрыта - выходим на проспект Независимости по любой параллельной ей улице.

План движения колонн из Октябрьского района Минска

13.00 - встречаемся возле Дворца культуры железнодорожников, ждем тех, кто идет из Курасовщины, Сеницы, районов улиц Казинца и Асаналиева и организованно выдвигаемся на площадь Независимости.

Обычно мост над железнодорожными путями перекрыт. Можно идти через вокзал или встретиться с колонной из микрорайона Лошица на перекрестке Аранской и Свердлова.

План движения колонн из Центрального района Минска

13.30 - главная сбора - район станции метро "Немига". Набираем критическую массу и идем в сторону улицы Романовская слобода, где встречаемся с колоннами из Московского и Фрунзенского районов Минска. Выходим на проспект Независимости по улице Городской вал. Если она перекрыта - выходим по любой параллельной ей улице.

Как обычно, ждем ваши фото и видео, а также оперативную информацию с акций, которые проходят в Минске и других городах Беларуси на @basta\_1bot.

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