Politico: У Германии есть шесть вариантов отказа от «Северного потока-2» 2 13.09.2020, 9:50

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Все они позволяют полностью остановить проект.

У Германии есть шесть «ходов», при помощи которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», позволив сделать «грязную работу» по отказу другим, пишет издание Politico (перевод - РБК).

Согласно первому варианту, Берлин может оказать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. При этом изъятие разрешений по политическим причинам создаст возможность для оператора газопровода Nord Stream 2 AG подать в суд на Германию, а ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода — около €9,5 млрд, указывает Politico.

В качестве второго варианта издание предлагает Берлину «посмотреть», как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями, которые выступают против строительства «Северного потока-2». Так, подавшая иск организация Deutsche Umwelthilfe утверждает, что проект несовместим с климатическими целями страны, а его строительство должно быть заморожено из-за возможного влияния проекта на глобальное потепление.

Еще одни вариантом, продолжает Politico, может стать национальное ограничение на импорт российского газа. Такое ограничение внешней торговли возможно, если необходимо «гарантировать основные интересы безопасности», отмечает издание.

Кроме того, Германия может настоять на общих санкциях Евросоюза или «позволить» выполнить работу по остановке проекта властям США, которые последовательно выступают против его реализации и зимой текущего года ввели против него санкции. Более того, если даже проект будет завершен, начало работы может быть осложнено получением лицензии, указывает Politico.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря для поставок российского газа в Германию. Оператором строительства выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром».

В последние недели будущее проекта оказалось под вопросом из-за возможных санкций в связи с отравлением политика Алексея Навального. Так, 6 сентября представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель сообщил, что она не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода, а 11 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают приостановку проекта. При этом, если Москва примет участие в расследование случившегося с Навальным, Германия может воздержаться от подобных мер, отметил Маас.

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