Вадим Прокопьев: Все на Марш!7
- 13.09.2020, 10:04
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Лукашенко — исторический мертвец.
Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев призвал белорусов принять участие в Марше Героев.
Марш начнется сегодня, в 14.00. Минск, площадь Независимости / проспект Независимости / центр города. Другие города - центральные улицы и площади.
«Все на Марш! Если не на марше - повесь три флага. Все кто думают, что достаточно было проголосовать, знайте - придется бороться.
Лукашенко - исторический мертвец. От него разит мертвечиной. Это чувствуют приближенные. Историю не обмануть!», - заявил Вадим Прокопьев.