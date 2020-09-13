Вадим Прокопьев: Все на Марш! 7 13.09.2020, 10:04

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Лукашенко — исторический мертвец.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев призвал белорусов принять участие в Марше Героев.

Марш начнется сегодня, в 14.00. Минск, площадь Независимости / проспект Независимости / центр города. Другие города - центральные улицы и площади.

«Все на Марш! Если не на марше - повесь три флага. Все кто думают, что достаточно было проголосовать, знайте - придется бороться.

Лукашенко - исторический мертвец. От него разит мертвечиной. Это чувствуют приближенные. Историю не обмануть!», - заявил Вадим Прокопьев.

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