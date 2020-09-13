Преподаватели филфака БГУ поддержали протестующих студентов 2 13.09.2020, 10:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Свобода, правда, солидарность.

Преподаватели филологического факультета БГУ записали видео в поддержку протестующих студентов, сообщает «Радыё Свабода».

«Страх — плохо, насилие — плохо, ложь — плохо. Нельзя делать вид, будто бы ничего не происходит. Мы имеем право иметь свои убеждения и выражать их, мы имеем право поддерживать друг друга. Студенты, мы с вами. Филфак БГУ — это мы. Свобода, правда, солидарность», — говорится в обращении.

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