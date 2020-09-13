Луканомике предсказали дефолт

Луканомике предсказали дефолт2
- 13.09.2020, 10:45
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Прогноз от международного рейтингового агентства.
Международное агентство S&P изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «В/В».
Об этом говорится в сообщении агентства, пишет belmarket.by.
Отмечается, что такое решение обусловлено политическим кризисом в стране, который может повлиять на перспективы экономического роста в среднесрочном
плане.
Негативный прогноз «отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы» Беларуси. Поскольку после «спорных президентских выборов» отмечалось «ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа».
В случае пессимистического сценария «это может привести к истощению имеющихся золотовалютных резервов Национального банка Беларуси и создать для правительства риски исполнять свои обязательства». Ведь с начала августа ЗВР снизились на 1,4 млрд долларов до 2,6 месяцев покрытия импорта.
Эксперты отмечают, что шансом для решения долговых проблем является положительный исход переговоров с Россией. При этом в S&P допустили возможную неудачу переговоров с Москвой из-за политических уступок, на которые Минск в результате не пойдет.