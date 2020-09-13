Работница «Беларуськалия»: Наши мужья - самые сильные, со стальным характером

Работница «Беларуськалия»: Наши мужья - самые сильные, со стальным характером2
- 13.09.2020, 11:19
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Обращение ко всем женам шахтеров Солигорска.
Работница «Беларуськалия» Алеся Логинова обратилась ко всем женам шахтеров Солигорска, сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует!».
«Наши мужья - самые сильные, самые стойкие, смелые мужчины, с настоящим стальным характером, - говорит она. - Я прошу, не оставайтесь в стороне, поддержите всеми силами своего мужчину, ведь сейчас на нас смотрит весь мир».