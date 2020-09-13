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«Новости из Минска укрепляют оптимизм»

  • 13.09.2020, 11:35
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«Новости из Минска укрепляют оптимизм»
Фото: «Белсат»

Белорусский революционный протест сегодня - тема №1 в мире.

Российский оппозиционный политик, ведущий дискуссионного Клуба "Россия" Игорь Чубайс обратился к Лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич:

"Дорогая Светлана Александровна!

Перечитывая Ваше обращение к российской интеллигенции, хочу сказать, что Вы подняли самые важные для нас вопросы.

За последние 100 лет ни один европейский народ не прошел через такое длительное, изматывающее, цензурно-диктаторское подавление, через которое прошли украинцы, белорусы и русские. Поэтому для нас борьба за свободу навсегда будет не просто изначально понятной, но и самой главной ценностью, самым важным жизненным ориентиром, вызывающим наибольшую солидарность!

Можете не сомневаться – Беларусь и Белорусский демократический, революционный протест – главная тема наших дискуссий, всего свободного Рунета и остающихся полусвободными СМИ. Мы прекрасно понимаем, что польское и литовское "вчера", ваше – сегодня – это наше завтра. Мы неотрывно следим за происходящим у вас, мы учим "уроки белорусского". И хотя, "из под глыб", голос гражданского общества не очень слышен, можете не сомневаться – реакция на вашу активность в России сильная и позитивная, изменения в нашем обществе происходят уже сейчас.

Новости из Минска укрепляют оптимизм не только тех, кто его не терял, но и возвращают надежду тем, кто, порой позволял себе усомниться! Вместе с вами, мы повторяем – Верим, можем, пераможим!

Белорусская волна поднимают "шкалу дозволенного" и в нашей стране. Даже те полуофициальные голоса, которые прежде отмалчивались и не решались публично высказываться за изменения в России, теперь открыто поддерживают изменения в Беларуси, понимая, что такие же преобразования востребованы и у нас. Одновременно хорошо виден и встречный процесс – официальные кремлевские пропагандисты больше не могут скрыть свою лживость, несостоятельность и неспособность отвечать на актуальные вопросы! В приватизированном властью информпространстве усиливается раскол и разрыв.

Более полные уроки и выводы сделаем позже, но уже сейчас нельзя не сказать – мы преклоняемся перед мужеством ваших мужчин, которые, не смотря на зверства омоновцев, все выдержали, не прогнулись и продолжают стоять за свободу своего народа!

Мы особо восхищены мужеством прекрасных белорусских женщин, которые выходят на цепи протеста, а иногда встают впереди колонн своих братьев, мужей, отцов. Перед ними мы опускаемся на колени!

Глядя на мирные демонстрации, мы в восторге от креативности свободных людей и, еще больше, восхищены вашей способностью уходить от нагло навязываемых преступной властью силовых конфликтов. В эфирах соседних стран мы теперь регулярно слышим чудесную белорусскую речь, которая прежде, как бы, не существовала!

И еще. Не сомневайтесь – мы двумя руками не только за свободную, но и за независимую и суверенную Беларусь!

Мы против визита в Москву (или в Сочи) того, кто приказал стрелять в безоружных. Мы против любых переговоров с ним, кроме переговоров об отставке.

Мы были и остаемся вашими братьями. Вы понимаете это лучше других – Кремль и народ России – существуют в разных мирах!

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