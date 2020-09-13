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Габриэлюс Ландсбергис: Мне стыдно, что для Беларуси сделано только это

  • 13.09.2020, 11:53
Габриэлюс Ландсбергис: Мне стыдно, что для Беларуси сделано только это
Габриэлюс Ландсбергис
Фото: delfi.lt

Глава литовских консерваторов призвал к более решительной поддержке протестующих белорусов.

Председатель Союза отечества – Христианских демократов Литвы (СО–ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис выступил на съезде партии, сообщает delfi.lt.

Лидер консерваторов оценил проблемы, с которыми Литва сейчас сталкивается. "С чем сейчас Литва борется? Мы хотим больше внимания окружающей среде, хотим защитить птиц, деревья. Хотим защитить от насилия детей, хотим, чтобы животных не мучили в клетках, – больше человечности. Хотим по-прежнему защищать принципы, которые защищали 30 лет назад, которые защищали партизаны. Хотим защищать свободу", – сказал Ландсбергис, заметив, что для победы нужно проявить терпение.

Ландсбергис сказал, что дорога будет длинной, как и в соседней Беларуси нелегко будет добиться перемен. "Первые недели настроили на оптимистический лад. Слово Литвы за свободу летело далеко. А взявшись за руки во время Пути свободы, мы почувствовали себя участниками в борьбе за демократическую Беларусь. Но реальность вскоре ударила тупым концом в лоб. (...) Омоновцы, судьи, после кровавых репрессий против женщин в Беларуси все еще могут приехать за покупками в Литву, а может и на отдых в SPA Лукашенко в Друскининкай. Поскольку мы не впускаем в Литву Лукашенко и еще 29 его дружков. Мне стыдно, что сделано только это", – сожалел политик.

Он считает, что правящим не хватило решимости. "Пока Брюссель молчит, правительство и другие ведомства должны сделать свое дело, а не прикрываться принятым в парламенте документом, как флажком на фото в фейсбуке. Гражданское общество нуждается в финансовой помощи, беженцам нужен действующий гуманитарный коридор, лечение. В отношении режима должны быть санкции. Для санкций нужны союзники в Европе. Надо работать!" – призывал политик.

Он обратился к соратникам и сказал, что им надо верить в победу. "Надо верить в победу, в возможность перемен. В то, что белорусы могут победить, что мы можем остановить БелАЭС. Что мы можем выучить математику. Не только в городских, но и в сельских школах", – сказал Ландсбергис, предупредив, что перемены быстро и легко не даются.

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