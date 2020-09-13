Bloomberg: Путин ошеломлен масштабами белорусских протестов 26 13.09.2020, 12:25

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В Кремле не доверяют Лукашенко.

Американское издание Bloomberg узнало позицию российского президента Владимира Путина по протестам в Беларуси.

В понедельник, 14 сентября, в России состоятся переговоры Лукашенко с Путиным. Это их первая личная встреча с того момента, как в Беларуси вспыхнули ежедневные массовые протесты.

Как выяснил Bloomberg благодаря пяти близким к Кремлю источникам (они попросили об анонимности), российское руководство ошеломлено масштабами белорусских протестов и остротой политического кризиса, охватившего «ближайшего партнера Москвы».

Неназванные собеседники издания отметили, что Москва не доверяет Лукашенко.

Найджел Гулд-Дэвис, экс-посол Великобритании в Беларуси, в беседе с изданием выразил мнение, что Россия рискует «превратить самого дружелюбного соседа, который у нее есть, в народ, который будет рассматривать ее как пособницу Лукашенко и его авторитаризма».

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