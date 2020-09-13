Футболист «Шахтера» Юрий Кендыш посвятил свой гол директору PandaDoc

Футболист «Шахтера» Юрий Кендыш посвятил свой гол директору PandaDoc1
- 13.09.2020, 12:34
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Потрясающий жест солидарности.
Хавбек «Шахтера» из Солигорска Юрий Кендыш посвятил гол и победу над «Витебском» директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, пишет «Трибуна».
«Обычно все голы посвящаю своей жене, но сегодняшний гол и победы хотелось бы посвятить нашему семейному другу, Диме Рабцевичу, который в настоящее время ждет решение суда по непонятному делу. Он является финансовым директором в PandaDoc.
Незнание закона не освобождает от ответственности у нас в стране, в принципе, и везде, но я считаю, что этот человек ни в чем не виноват. И этой победой, и этим голом хотелось бы его поддержать», – сказал Кендыш в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, что 2 сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. В течение 2 последующих дней сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) опрашивали более 100 работников компании. 4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь против четырех сотрудников компании.