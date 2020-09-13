«СерпомПо»: Беларусь кипит 3 13.09.2020, 12:46

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Фото: ТАСС

Партизанская и мирная белорусская тактика изматывает власти.

Репрессии Лукашенко, в том числе против женщин, привязаны к одному событию – визиту диктатора в Россию 14 сентября. Это кино для одного зрителя, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Лукашенко хочет показать Путину, что контролирует страну, что с ним можно иметь дело, помогать ему.

Но аресты, задержания, нападения «тихарей» не приносят победы – страна кипит. Беларусь — и Минск, и провинция — отвергает Лукашенко, его власть не признается.

Институты рассыпаются: молодежь покидает «лукомол», растет забастовочное движение, в армии и милиции колебания. Все это — на фоне кипящей и хорошо организованной улицы.

И у диктатора нет никаких идей, что со всем этим делать. Да, есть пока грубая сила, готовая исполнять приказы. Но невозможно посадить в тюрьмы десятки тысяч людей, заставить рабочих прекратить забастовки, препятствовать изобретательной народной инициативе.

Что делать? Опять стрелять, избивать, пытать?

Но это может привести уже к настоящему взрыву – открытому восстанию против террора, когда люди начнут занимать органы власти, освобождать заключенных. При таком варианте армия, скорее всего, будет нейтральна, большая часть милиции перейдет на сторону народа, «тихари» испарятся. Это будет финальный акт диктатуры: осажденный дворец, затем бегство.

Партизанская и мирная белорусская тактика изматывает. Здесь не может быть силового решения.

Лукашенко сам загнал себя в ловушку сначала бессовестной фальсификацией выборов, затем побоищем 9-12 августа. Сам задал повестку, которая звучит просто – «уходи» и «свободу заключенным».

«Поправки в Конституцию», которые поддерживает Лавров, признание Лукашенко президентом, с которым так поторопился Путин, основой для обсуждения в Беларуси быть не могут. Лукашенко больше не является для народа Беларуси деятелем, с которым можно договариваться.

Кремль выбрал самую глупую линию – полной поддержки оторванного от реальности, сходящего с ума диктатора и его сгнившего режима. Движение по этому пути чревато всё большим втягиванием РФ во внутренний белорусский конфликт, созданный исключительно действиями Лукашенко.

Российское начальство, панически боящееся любой активности народных масс, не способно на рациональную реакцию в подобных случаях. Похоже, провальный опыт с 40-миллионной Украиной, которую власти РФ своими руками превратили во врага, ничему не научили Путина и его присных. Продолжение курса на поддержку Лукашенко, оказание ему экономической и полицейской помощи гарантированно приведет не только к антироссийским настроениям в Беларуси, но и к риску навсегда потерять эту пока дружески настроенную к России страну.

У Путина, если он не хочет получить под боком еще одну страну-противника, хочет иметь хоть какие-то шансы на лояльность Москве новой белорусской власти и сохранение Союзного государства, есть только один хороший сценарий переговоров с Лукашенко в Сочи. Твердо сказать ему, что:

— поддержки он не получит;

— по возвращении без всяких условий должен освободить всех политзаключенных, в т.ч. политических и гражданских лидеров – Бабарико, Тихановского, Колесникову, Статкевича.

— после этого должен (если сможет) покинуть Беларусь, где через полгода состоятся новые выборы.

В случае отказа Москва введет против режима Лукашенко жесткие санкции.

Российскому руководству пора понять: время Лукашенко кончилось, Беларусь изменилась бесповоротно. Нужно принять новые реалии и выстраивать отношения с теми, кто придет на смену диктатору

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