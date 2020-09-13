Колонны и группы минчан идут в центр города

Колонны и группы минчан идут в центр города1
- 13.09.2020, 13:10
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Люди также едут в центр Минска на общественном транспорте.
Колонны и группы минчан из разных частей города уже начали собираться у станций метро "Михалово", "Партизанская", Тракторный завод", "Пушкинская", "Молодежная", "Академия наук" и двигаться в центр, сообщает телеграм-канал "Баста!".
Также люди идут и едут в центр Минска на общественном транспорте.
Кто рядом - присоединяйтесь. Чем больше наших в колонне - тем меньше вероятность провокаций со стороны бандформирований таракана.
Ключевая точка сбора - проспект Независимости на участке от Главпотамта до станции метро "Октябрьская", площадь Свободы, улицы Немига и Городской Вал.
Защищаем своих в случае провокаций. Помним о сцепках. При большом количестве силовиков - обходим их по ближайшим улицам.