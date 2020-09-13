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Это наш город!

  • 13.09.2020, 13:41
  • 3,893
Это наш город!

Колонны протестующих уже в центре Минска.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», колонны жителей районов Минска — уже в центре города. Жители Фрунзенского района Минска после небольшой стычки с ОМОНом начали движение от станции метро «Молодежная» в центр города. К ним присоединяются люди из Веснянки и района проспекта Победителей.

«Если сомневаетесь, с кем договариваться о движении колонны и координации действий во время Марша — ищите наших волонтеров. Ориентир — красные флаги с Погоней и майки с надписью "Баста"», — пишет Telegram-канал.

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