Это наш город!
- 13.09.2020, 13:41
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Колонны протестующих уже в центре Минска.
Как сообщает Telegram-канал «Баста!», колонны жителей районов Минска — уже в центре города. Жители Фрунзенского района Минска после небольшой стычки с ОМОНом начали движение от станции метро «Молодежная» в центр города. К ним присоединяются люди из Веснянки и района проспекта Победителей.
«Если сомневаетесь, с кем договариваться о движении колонны и координации действий во время Марша — ищите наших волонтеров. Ориентир — красные флаги с Погоней и майки с надписью "Баста"», — пишет Telegram-канал.