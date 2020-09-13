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Как обойти блокировку интернета во время сегодняшнего Марша героев

  • 13.09.2020, 13:48
  • 3,511
Как обойти блокировку интернета во время сегодняшнего Марша героев

Будем на связи.

Telegram-канал «Баста!» публикует инструкцию, как обойти блокировку интернета во время сегодняшнего Марша героев, если власти выключат интернет.

Заранее подключите себе прокси.

t.me/proxy?server=tginfo-proxy.duckdns.org&port=443&secret=7jszQ18ikM72HpQcp2f4sqlzMy5hbWF6b25hd3MuY29t

Также добавьте себе ещё десяток других прокси из списка про запас.

- Если интернет не будет работать с VPN (Tachyon, Psiphon), а Telegram через прокси – переключите интернет на телефоне в режим 2G. Интернет будет работать очень медленно, но текстовую информацию вы сможете загрузить.

Настройки - Тип сети - Только 2G.

Поделитесь этой инструкцией со своими друзьями, родственниками и знакомыми, с которыми хотите оставаться на связи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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