Как обойти блокировку интернета во время сегодняшнего Марша героев 13.09.2020, 13:48

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Будем на связи.

Telegram-канал «Баста!» публикует инструкцию, как обойти блокировку интернета во время сегодняшнего Марша героев, если власти выключат интернет.

Заранее подключите себе прокси.

t.me/proxy?server=tginfo-proxy.duckdns.org&port=443&secret=7jszQ18ikM72HpQcp2f4sqlzMy5hbWF6b25hd3MuY29t

Также добавьте себе ещё десяток других прокси из списка про запас.

- Если интернет не будет работать с VPN (Tachyon, Psiphon), а Telegram через прокси – переключите интернет на телефоне в режим 2G. Интернет будет работать очень медленно, но текстовую информацию вы сможете загрузить.

Настройки - Тип сети - Только 2G.

Поделитесь этой инструкцией со своими друзьями, родственниками и знакомыми, с которыми хотите оставаться на связи.

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