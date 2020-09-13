NEXTA призвал протестующих идти на Дрозды 13.09.2020, 15:04

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Фото: «Радыё Свабода»

План блогера на Марш героев.

Telegram-канал NEXTA предложил минчанам идти маршем на Дрозды. Отметим, что на данный момент протестующие концентрируются в районе Дворца спорта и площади Победы. Публикуем план блогера на Марш героев:

МАРШ ГЕРОЕВ! ИДЕМ НА ДРОЗДЫ!

Раз оккупанты любят вторгаться к нам в дома с обысками и в наши дворы, сегодня мы идем домой к ним — ПРЯМИКОМ В ДРОЗДЫ!

❗️

— 15.00. ВЫДВИГАЕМСЯ ЧЕРЕЗ РОМАНОВСКУЮ СЛОБОДУ И МЕТРО ФРУНЗЕНСКУЮ НА ТИМИРЯЗЕВА (в случае перекрытия - можно выйти на Тимирязева через Стеллу по Первому Кольцу).

— ЧЕРЕЗ ТИМИРЯЗЕВА ВЫХОДИМ К ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ПРОСПЕКТА ПУШКИНА И ОРЛОВСКОЙ. ОТТУДА НА ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (в случае перекрытия Орловской, на Победителей можно выйти через дворы, улицу Леси Украинки и улицу Радужную).

— ДОХОДИМ ПО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДО АРЕНА-СИТИ, ОТТУДА ИДЕМ НА ДРОЗДЫ.

❗️МИНСК, РАЙОНЫ ВЕСНЯНКИ, ЛЕБЯЖЕГО, РЖАВЦА, РАДУЖНОГО, ЖДАНОВИЧ:

— 15.30. СБОР У МИНСК-АРЕНЫ. Ждем основную колонну и вместе с ней идете на Дрозды.

❗️МИНСК, РАЙОНЫ ОРЛОВСКОЙ, КИЕВСКОГО СКВЕРА, ПАРКА ДРУЖБЫ НАРОДОВ:

— 15.00. Сбор на Бангалор. Оттуда колонной выходите через Орловскую на улицу Нововиленскую, по которой идете на Дрозды.

Берем оккупантов в кольцо, подходим к их домам, призываем к ответу. А на высоких заборах будут отлично смотреться ваши плакаты.

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА:

— Если знаете, где живут главы ваших оккупационных администраций и начальство карателей, после общего сбора можете направиться прямиком к ним. Либо действуйте по своему локальному плану.

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