В Минске отключили мобильный интернет

В Минске отключили мобильный интернет18
- 13.09.2020, 15:31
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Все три мобильных оператора отключили интернет по указанию режима Лукашенко.
Мобильный интернет в Минске будет работать с ограничениями по требованию государственных органов, сообщает один из трех белорусских операторов связи А1.
«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета», - говорится в сообщении.
В Минске в воскресенье проходит Марш Героев.