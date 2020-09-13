В Минске отключили мобильный интернет 18 13.09.2020, 15:31

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Все три мобильных оператора отключили интернет по указанию режима Лукашенко.

Мобильный интернет в Минске будет работать с ограничениями по требованию государственных органов, сообщает один из трех белорусских операторов связи А1.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета», - говорится в сообщении.

В Минске в воскресенье проходит Марш Героев.

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