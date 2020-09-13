Демонстранты подошли к кордону возле Дроздов

Демонстранты подошли к кордону возле Дроздов1
- 13.09.2020, 17:37
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Там более 150 тысяч человек.
Минск. Все колонны демонстрантов сейчас соединились на подходе к Дроздам. Здесь более 150 тысяч человек. Дорогу им преграждает кордон лукашистов и спецтехника, пишет телеграм-канал «Баста!».
Количество участников Марша постоянно растет, к ним присоединяются жители западных районов Минска. Также главную колонну догнали участники шествия, которые шли по улице Орловской.
За ходом Марша героев вы можете следить в онлайне сайта Сharter97.org.