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У посольства Беларуси в Москве люди выстроились в цепь солидарности

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  • 13.09.2020, 17:42
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У посольства Беларуси в Москве люди выстроились в цепь солидарности

Выразить свою солидарность c белорусами пришли Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн.

Сегодня у посольства Беларуси в Москве ежедневная цепь солидарности посвящена теме благодарности - тем россиянам и гражданам других стран, которые публично поддерживают белорусов в их борьбе за свои права, передает телеграм-канал «Страна для жизни».

Выразить свою солидарность лично и получить id заслуженного белоруса пришли Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн.

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