Эмоциональный монолог пенсионерки, обращенный к карателям на Марше Героев 13.09.2020, 17:52

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Видеофакт.

Очень эмоциональный монолог пенсионерки, обращенный к людям в шлемах, которые стоят в оцеплении, опубликовал tut.by.

«Ржачно тебе? У меня пенсия мизер, 37 лет стажа!» - обращается женщина к карателю.

Минск. Очень эмоциональный монолог пенсионерки, обращенный к людям в шлемах, которые стоят в оцеплении



«Ржачно тебе? У меня пенсия мизер, 37 лет стажа!» pic.twitter.com/Bz12K8RGSh — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

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