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Эмоциональный монолог пенсионерки, обращенный к карателям на Марше Героев

  • 13.09.2020, 17:52
  • 1,185
Эмоциональный монолог пенсионерки, обращенный к карателям на Марше Героев

Видеофакт.

Очень эмоциональный монолог пенсионерки, обращенный к людям в шлемах, которые стоят в оцеплении, опубликовал tut.by.

«Ржачно тебе? У меня пенсия мизер, 37 лет стажа!» - обращается женщина к карателю.

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