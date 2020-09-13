Эмоциональный монолог пенсионерки, обращенный к карателям на Марше Героев
- 13.09.2020, 17:52
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Видеофакт.
Очень эмоциональный монолог пенсионерки, обращенный к людям в шлемах, которые стоят в оцеплении, опубликовал tut.by.
«Ржачно тебе? У меня пенсия мизер, 37 лет стажа!» - обращается женщина к карателю.
Минск. Очень эмоциональный монолог пенсионерки, обращенный к людям в шлемах, которые стоят в оцеплении— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
«Ржачно тебе? У меня пенсия мизер, 37 лет стажа!» pic.twitter.com/Bz12K8RGSh