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«Народ — чемпион!»

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  • 13.09.2020, 18:15
  • 5,692
«Народ — чемпион!»
Фото: tut.by

Белорусские спортсмены пришли к кордону силовиков во время Марша Героев.

Белорусские спортсмены 13 сентября приняли участие в протестной акции в Минске. Группа атлетов с растяжкой "спортсмены с народом" пришла к оцеплению силовиков у ТРЦ "Арена-Сити". Среди них заместитель председателя федерации баскетбола Егор Мещеряков. Атлеты скандируют "народ — чемпион" и "мы играем честно", передает pressball.by.

Ранее группа белорусских спортсменов принимала участие в столичных акциях протеста 30 августа и 6 сентября.

Фото: «Радыё Свабода»
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