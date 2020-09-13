«Народ — чемпион!»1
- 13.09.2020, 18:15
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Белорусские спортсмены пришли к кордону силовиков во время Марша Героев.
Белорусские спортсмены 13 сентября приняли участие в протестной акции в Минске. Группа атлетов с растяжкой "спортсмены с народом" пришла к оцеплению силовиков у ТРЦ "Арена-Сити". Среди них заместитель председателя федерации баскетбола Егор Мещеряков. Атлеты скандируют "народ — чемпион" и "мы играем честно", передает pressball.by.
Ранее группа белорусских спортсменов принимала участие в столичных акциях протеста 30 августа и 6 сентября.