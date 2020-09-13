Сотрудник МЧС на Марше Героев: Недопустимо срывать национальную символику 3 13.09.2020, 18:27

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Илья Маржевский задал вопрос своему руководству.

Сотрудник МЧС Илья Маржевский пришел на сегодняшний марш Героев в форме и с двумя флагами.

Таким образом он решил выразить солидарность с экс-коллегами, которые уволились по политическим причинам. А заодно еще раз задать вопрос руководству МЧС: на каком основании сейчас спасателей заставляют снимать с балконов и домов символику?

Видео опубликовал телеграм-канал «Наша Нiва».

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