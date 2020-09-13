закрыть
13 сентября 2020, воскресенье, 19:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сотрудник МЧС на Марше Героев: Недопустимо срывать национальную символику

3
  • 13.09.2020, 18:27
  • 8,569
Сотрудник МЧС на Марше Героев: Недопустимо срывать национальную символику

Илья Маржевский задал вопрос своему руководству.

Сотрудник МЧС Илья Маржевский пришел на сегодняшний марш Героев в форме и с двумя флагами.

Таким образом он решил выразить солидарность с экс-коллегами, которые уволились по политическим причинам. А заодно еще раз задать вопрос руководству МЧС: на каком основании сейчас спасателей заставляют снимать с балконов и домов символику?

Видео опубликовал телеграм-канал «Наша Нiва».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос