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Белорусский астролог: Мы вступили во время грандиозных перемен

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  • 13.09.2020, 19:17
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Белорусский астролог: Мы вступили во время грандиозных перемен
Фото: tut.by

Белорусы почувствовали себя нацией.

В трудные времена люди часто обращаются к гороскопам, чтобы найти ответы на свои вопросы. Попробуем это сделать и мы. Белорусский астролог, ученик Павла Глобы, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики БГПУ им. Максима Танка Игорь Кирюшин составил свой прогноз для kp.by.

«Белорусы почувствовали себя нацией»

Невозможно не заметить, как сплотились белорусы в последнее время: сначала помогая врачам в борьбе с коронавирусом, сейчас - на многочисленных митингах и протестах. По словам Игоря Кирюшина, это невероятное объединение нации видно и в гороскопе страны.

- С точки зрения астрологии, еще с 2018 года начался удивительный и великий процесс национального самосознания, когда люди объединяются, и каждый человек чувствует себя важной клеточкой этого народного организма и хочет принимать посильное участие в его жизни, - говорит Игорь Кирюшин. - Этот процесс усилился в марте 2020 года и астрологически совпал с ростом демократической активности.

Как говорит гороскоп независимой Беларуси, мы вступили во время грандиозных перемен, которые займут в истории белорусского народа важное место. История отвела нам на это целых 7 лет, за которые мы пройдем все три важные фазы: подготовительную (2020 - 2022 гг.), главную (2023 - 2024 гг.) и заключительную (2025 - 2027 гг.). Первая фаза национального самосознания уже идет и продлится до 2022 года. Она, судя по гороскопу страны, означает, в частности, перестройку системы управления, изменения в законодательстве, в Конституции. И важно, что это не принесет какого-либо ощутимого вреда стране.

Вторая фаза означает дальнейший рост самосознания, демократизацию и перестройку в экономической жизни, которая позволит выйти на перспективные рубежи, высвободить скрытые возможности народа, заинтересованного в экономическом развитии. В третьей фазе будет закреплено все лучшее из достигнутого ранее. Конечно, нельзя сказать, что все будет происходить гладко. Предстоит трудная работа, но за счет единения и активности народа мы сумеем всё выдержать и без особых издержек пройти тот путь, который уготован нам историей.

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