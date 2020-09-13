Акция в Праге: Мы с вами, мы вместе! 13.09.2020, 19:44

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В столице Чехии прошла акция солидарности с политическими заключенными.

«Мы с вами, мы вместе!» - под этим лозунгом 13 августа в Праге состоялась фотопрогулка в поддержку фирмы PandaDoc. Участниками акции были белорусы, которые много лет живут в Чехии, но их сердца и мысли полностью солидарны со всеми, кто сегодня борется за свободу своей родной земли, за новую Беларусь без Лукашенко.

«Темой фотоакции стало задержание сотрудников фирмы PandaDoc, которые до сих пор находятся в заложниках преступного режима самопровозглашенного президента.

Все мы возмущены тем насилием, которое происходит в нашей родной Беларуси, пытками и смертями наших земляков, нарушением фундаментальных прав человека, запугиванием и физической расправой, которая применяется к участникам мирных демонстраций. Лукашенко ненавидит свой народ, в любой сфере происходит беззаконие. IT-сфера является одной из ключевых для Беларуси, но сегодня мы видим, как власть угнетает программистов. Четыре сотрудника фирмы PandaDoc находятся в заложниках и поэтому сегодня мы провели акцию в их поддержку. Мы требуем немедленного освобождения сотрудников РandaDoc. Жыве Беларусь!» - рассказал организаторы акции сайту Charter97.org.

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