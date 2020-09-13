«Самый действенный способ остановить беспредел - это присоединиться к стачке!» 3 13.09.2020, 19:49

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Фото: tut.by

Стачком ОАО «Беларуськалий» призвал рабочих к протесту.

Самый действенный способ остановить беспредел - присоединиться к стачке! Стачком ОАО «Беларуськалий» призвал рабочих к протесту, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Сегодня около 14 часов был задержан Сергей Черкасов, который являлся сопредседателем стачкома ОАО «Беларуськалий» до 11 сентября, - сообщили в Стачкоме. - В связи с постоянными задержаниями участников стачки мы, Стачком ОАО «Беларуськалий», обращаемся к вам, работникам предприятия.

Начиная с 00.00 14 сентября 2020 года, проявите солидарность - проведите на работе следующие сутки, соблюдая требования техники безопасности и руководствуясь вашими рабочими инструкциями!

Самый действенный способо остановить беспредел - это присоединиться к стачке!»

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