«Самый действенный способ остановить беспредел - это присоединиться к стачке!»3
- 13.09.2020, 19:49
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Стачком ОАО «Беларуськалий» призвал рабочих к протесту.
Самый действенный способ остановить беспредел - присоединиться к стачке! Стачком ОАО «Беларуськалий» призвал рабочих к протесту, пишет телеграм-канал «Баста!».
«Сегодня около 14 часов был задержан Сергей Черкасов, который являлся сопредседателем стачкома ОАО «Беларуськалий» до 11 сентября, - сообщили в Стачкоме. - В связи с постоянными задержаниями участников стачки мы, Стачком ОАО «Беларуськалий», обращаемся к вам, работникам предприятия.
Начиная с 00.00 14 сентября 2020 года, проявите солидарность - проведите на работе следующие сутки, соблюдая требования техники безопасности и руководствуясь вашими рабочими инструкциями!
Самый действенный способо остановить беспредел - это присоединиться к стачке!»