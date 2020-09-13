В понедельник в Беларуси будет до +26 °С 13.09.2020, 20:31

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Ожидается облачная погода с прояснениями.

В понедельник, 14 сентября, в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями, в северных и восточных частях страны местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер западный, 5-10 м/с, в северных и восточных областях ожидается усиление ветра с порывами до 16 м/с.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +12...+13 °С, днем температура воздуха составит +18...+20 °С.

На западе Беларуси температура воздуха ночью составит +12...+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +19...+23 °С.

В восточной части ночью ожидается до +11...+13 °С, днем температура поднимется до +19...+20 °С.

На юге страны ночью прогнозируется +12...+14 °С, днем воздух прогреется до +20...+26 °С.

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