Мы — силища 13.09.2020, 21:17

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Фото: tut.by

Самое главное — не отступать.

"Мы - силища. С каждым новым Маршем в этом убеждаются все больше и больше людей, - пишет минчанка телеграм-каналу “Баста!”. - "Самое главное - не отступать. Не бежать, не пятиться, не отходить.

Никогда.

Убегаешь - значит тебя можно бить, паковать и пугать.

Сегодня мы шли большой группой, к нам направился микроавтобусы с омоном и тихарями, но мы так и шли дальше. А они притормозили, постояли минуту спереди и поехали дальше вперёд.

Они нас боятся больше, они знают, что мы правы и понимают, что нас больше.

Вместе мы сила, вместе победим!"

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