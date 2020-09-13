Мы — силища
- 13.09.2020, 21:17
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Самое главное — не отступать.
"Мы - силища. С каждым новым Маршем в этом убеждаются все больше и больше людей, - пишет минчанка телеграм-каналу “Баста!”. - "Самое главное - не отступать. Не бежать, не пятиться, не отходить.
Никогда.
Убегаешь - значит тебя можно бить, паковать и пугать.
Сегодня мы шли большой группой, к нам направился микроавтобусы с омоном и тихарями, но мы так и шли дальше. А они притормозили, постояли минуту спереди и поехали дальше вперёд.
Они нас боятся больше, они знают, что мы правы и понимают, что нас больше.
Вместе мы сила, вместе победим!"