Участники Марша в Минске: Статкевич и Северинец – герои
- 13.09.2020, 22:54
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Мнения участников Марша Героев.
Главным событием 13 сентября в Беларуси стали масштабные Марши Героев по всей стране против режима Лукашенко. Фотограф «Белсата» Ирина Ареховская спросила у некоторых участников шествия, считают ли они себя героями. И сфотографировала их.
Алесь и Любовь
«Статкевич и Северинец – герои. Каждый из них наш друг. Надеемся, что скоро мы их освободим. Мы еще не герои, но к этому все идет».
Константин Яковлев, главный тренер гандбольной команды «Витязь»
«Я герой и все тут герои – те, кто не побоялся выйти после задержаний наших жен, матерей, дочерей. Мы показываем, что мы не боимся. Спорт с народом!»
Андрей
«Какой я герой? Героем является народ!»
Илья, пожарный
«Хочу выразить свою профессиональную позицию. Мы видим как руководство МЧС пытается втянуть сотрудников в политический конфликт. Мне и моим коллегам не важен цвет флага, я просто не хочу чтобы нас разделяли».
Юрий (в маске дракона)
«Я герой и все герои. Сегодня выходят только люди смелые. Поэтому я со всеми своими людьми и мне тепло на душе, потому что мы вместе».
Рита
«Я не в той форме, чтобы быть героем» (смеётся).
Дима
«Герои те, кто перестал бояться. И такие люди, которые показывает нам пример, как Мария Колесникова и Светлана Тихановская».
Екатерина
«Мне сегодня было страшно выходить. И сейчас в какой-то степени страшно. Наверное я тоже герой?»
Павел (в каске)
«Вот у нас в руках портреты героев. Я сам Солигорска, работал на «Беларуськалии», и я хочу поддержать своих коллег. Это смелые поступки!»
Марина
«Маша герой, конечно. И мы наверное тоже. Девушка, вы лучше угощайтесь!»
Алексей, выпускник ВУЗа
«Герои все, кто борется за правду, все кто борется за свой голос. В будний день многим приходится скрывать свою позицию, а на выходных мы свободно ее демонстрируем. До этих выборов не интересовался политикой, а то, что я сейчас не остаюсь в стороне, мне кажется достойно».
Рома и Настя
«Все те, кто что-то делает, – герои: МЧС, врачи, те, кто банит Соловьева в ютубе… Нельзя сказать, что кто-то один, все мы вместе делаем героические поступки».
Света и Таня
«Каждый герой. Особенно герои те, кто выходит каждый день, а кто-то даже во время работы».
Юлия
«Сейчас герой, любой кто не боится высказаться, поддержать. Есть что-то важнее, чем страх, я почувствовала что могу преодолеть свой, но вижу, что многие люди делают больше».
Протесты против официальных итогов президентских выборов продолжаются в Беларуси с 9 августа.