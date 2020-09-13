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ОМОН на улице Тимирязева в Минске растянул колючую проволоку

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  • 13.09.2020, 22:30
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ОМОН на улице Тимирязева в Минске растянул колючую проволоку

В проволоку влетели двое мотоцикла ГАИ.

Очевидцы сообщают tut.by, что сегодня в районе 17 часов на улице Тимирязева в Минске недалеко от перекрестка с Саперов сотрудники ОМОНа в черном и со щитами растянули через Тимирязева колючую проволоку — и в нее на полной скорости влетели два мотоцикла ГАИ.

Проволока прорвалась — и, похоже, отскочив, зацепила людей, которые оказались рядом.

«Возле проволоки лежал человек. К нему подъехала скорая», — рассказали читатели. Подробностей пока больше нет.

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