«Баста!»: План действий на 14 сентября 1 14.09.2020, 7:28

6,332

Фото: AFP

Пока мы едины — мы непобедимы!

Telegram-канал «Баста!» публикует план действий на 37-й день белорусской революции.

- Доброе утро, друзья. Надеемся, вы хорошо подзарядились энергетикой вчерашнего Марша и готовы с новыми силами продолжать нашу борьбу за свободу.

Продолжаем наступление!

❗️ Наносим удары по таракану везде, где это возможно, бьем по самым больным и уязвимым местам. Ключевые направления - ежедневные уличные акции, поддержка студенческих протестов, забастовки и саботаж, вечерний карнавал свободы во всех городах и районах.

❗️ Нужна еще большая самоорганизация. Налаживаем контакты с соседями в чатах домов, дворов, кварталов. Договариваемся о координации действий. Планируем совместные мероприятия на эту неделю. Определяем направления работы и ответственных за них. Нужна помощь - обращайтесь, поделимся опытом.

❗️ Сегодня пройдут суды над задержанными на выходных участниками Марша героев и Женского марша. Нужна поддержка! Минчане, приходим к зданиям районных судов. Жители других городов, где прошли задержания, также приходим к зданиям судов. Поддерживаем задержанных, членов их семей.

❗️ Всегда и везде даем отпор преступникам и защищаем своих. Создаем народные дружины самообороны - в каждом квартале, районе, доме. Берем под контроль свою территорию, сами поддерживаем порядок в своих дворах и на улицах, в вузах и на заводах. Небольшая инструкция - здесь.

Пока мы едины - мы непобедимы!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.