«Мы вынашиваем нашу свободу своими ногами»7
- 14.09.2020, 7:43
- 2,705
И нас все больше и больше.
Известная белорусская журналистка Любовь Лунева поделилась в «Фейсбуке» впечатлениями от прошедшего 13 сентября Марша Героев.
- Сколько километров мы прошагали? Причем туда, а потом столько же назад.
Люди уставали, садились на газон передохнуть, а колонна плыла и плыла мимо.
В какой-то момент меня осенило, что мы и в самом деле вынашиваем нашу свободу — своими ногами. Мы идем, бежим, стоим, снова идем... И нас все больше и больше.
Когда на обратном пути по Тимирязева поехала колонна автозаков, грузовиков с солдатами, люди побежали на другую сторону. Водители остановились, чтобы те успели. Но потом народу стало еще больше. И как только, экипированные до зубов силовики, увидели, что людей многовато, не стали разворачиваться для хапуна. Поехали дальше. К ним присоединились и водометы.
С двух сторон улицы шли светлые люди с бчб, а посередине ехала колонна темно-зеленого металла с красно-зелеными флагами. А из щелей люди в масках жадно всматривались в демонстрантов...
Одни ходили, другие — сидели в этих будках. И те, которые ходили, «выхаживали» свободу для себя и для тех, кто в будках.