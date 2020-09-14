«Мы вынашиваем нашу свободу своими ногами» 7 14.09.2020, 7:43

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Любовь Лунёва

Фото: БАЖ

И нас все больше и больше.

Известная белорусская журналистка Любовь Лунева поделилась в «Фейсбуке» впечатлениями от прошедшего 13 сентября Марша Героев.

- Сколько километров мы прошагали? Причем туда, а потом столько же назад.

Люди уставали, садились на газон передохнуть, а колонна плыла и плыла мимо.

В какой-то момент меня осенило, что мы и в самом деле вынашиваем нашу свободу — своими ногами. Мы идем, бежим, стоим, снова идем... И нас все больше и больше.

Когда на обратном пути по Тимирязева поехала колонна автозаков, грузовиков с солдатами, люди побежали на другую сторону. Водители остановились, чтобы те успели. Но потом народу стало еще больше. И как только, экипированные до зубов силовики, увидели, что людей многовато, не стали разворачиваться для хапуна. Поехали дальше. К ним присоединились и водометы.

С двух сторон улицы шли светлые люди с бчб, а посередине ехала колонна темно-зеленого металла с красно-зелеными флагами. А из щелей люди в масках жадно всматривались в демонстрантов...

Одни ходили, другие — сидели в этих будках. И те, которые ходили, «выхаживали» свободу для себя и для тех, кто в будках.

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