Участник Марша Героев: «Космонавты» и чернорубашечники устали 6 14.09.2020, 7:56

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Фото: Anadolu Agency

Cамое главное — адекватная оценка сил и возможностей.

Участник минского Марша Героев поделился с Telegram-каналом "Баста!" своими наблюдениями и дал несколько ценных советов.

- Шел с Грушевки с ребятами, был с самого начала и дошел почти до Дроздов. Ощущаю себя каким-то прямо реальным партизаном.

Понял самое главное - адекватная оценка сил и возможностей. Нас больше - наступаем. Назревает столкновение - маневрируем. Иногда допустимо и тактическое отступление. Понял, что "космонавты" и чернорубашечники устали, они не способны нормально бегать, вся их физподготовка - пшик. Они в основном пьющие и курящие мужланы, способные только на выполнение нормативов вне полевых условий.

Вчера побежал от них в сторону Либкнехта, один как шнурок увязался просто. В таких случаях надо резко разворачиваться и спиной кидаться им под ноги, что я и сделал.

Честно говоря его даже жалко, шлем не защищает при падении от травм шеи, скорее наоборот, а падал он знатно.

Кстати, пользуясь случаем хочу обратиться к травматологам - если к вам поступают такие негодяи с характерными травмами, вывихами и так далее, то, дайте им понять, что они не всесильны, проведите воспитательную беседу, научите уму-разуму.

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