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S&P указало на риски дефолта в Беларуси

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  • 14.09.2020, 8:06
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S&P указало на риски дефолта в Беларуси

Политический кризис начал бить по экономике.

Международное агентство S&P изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «В/В».

Об этом говорится в сообщении агентства, пишет «Завтра твоей страны».

Отмечается, что такое решение обусловлено политическим кризисом в стране, который может повлиять на перспективы экономического роста в среднесрочном плане.

Негативный прогноз «отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы» Беларуси. Поскольку после «спорных президентских выборов» отмечалось «ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа».

В случае пессимистического сценария «это может привести к истощению имеющихся золотовалютных резервов Национального банка Беларуси и создать для правительства риски исполнять свои обязательства». Ведь с начала августа ЗВР снизились на 1,4 млрд долларов до 2,6 месяцев покрытия импорта.

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