«Остановите предприятия, пусть лукашисты за вас поработают» 19 14.09.2020, 8:40

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Фото: ТАСС

Забастовка — прекрасный способ сопротивления.

Читатель Telegram-канал "Баста!" призвал белорусских рабочих остановить работу предприятий.

- Мужики-рабочие, что не бастуют, думают: мы пересидим, без нас разберутся. Студенты, женщины... Ага, их будут ловить, бить, а вы будете ждать что за вас сделают революцию?

Остановите предприятия! Пусть лукашисты за вас поработают, а вы или идите на улицу, или просто не идите на работу, отдохните, наберитесь сил, проведите время с семьей.

За то что не вышел на работу, не ударят, не задержат, ни оштрафуют. Ведь это проще чем биться с бандитами. Просто ничего не делать. Ничего! Не надо идти на улицу, не надо кричать, доказывать что-то. Договориться и не пойти. Все! Вы это понимаете?

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