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Зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

  • 14.09.2020, 8:57
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Зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

Страна-рекордсмен — Индия.

Число заразившихся коронавирусом в мире за день выросло на 307,9 тыс. человек. Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Прошлый максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда за день коронавирус выявили у 304,6 тыс. человек. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании данных Всемирной организации здравоохранения.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Индии — 94,3 тыс. человек. Следом за ней идут США и Бразилия с 45,5 тыс. и 43,7 тыс. новых заболевших. Четвертое место по приросту занимает Испания — 12,1 тыс., пятое — Аргентина с 11,5 тыс. случаев.

По данным ВОЗ, всего с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 28,6 млн человек. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 28,8 млн заболевших. По его данным, более четверти всех случаев COVID-19 приходится на США (6,5 млн), за ними следуют Индия (4,7 млн) и Бразилия (4,3 млн). В этой же тройке стран зарегистрировали и наибольшее число смертей от коронавируса: 193,9 тыс. — в США, 131,2 тыс. — в Бразилии, 78,5 тыс. — в Индии.

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