Пункт назначения2
- 14.09.2020, 9:24
- 4,734
Уже несколько месяцев мы рвем нервы паганому таракашке, и вполне успешно.
Житель минской Лошицы делится с Telegram-каналом "Баста!" впечатлениями от прошедшего в Минске Марша Героев.
- Мы самые крутые, мы - белорусы! Уже несколько месяцев мы рвем нервы паганому таракашке, и вполне успешно.
Мы вышли с улицы Сырокомли в полдень, встретились с нашими и пошли в гости к пожилому мужчине с усами в гости.
По пути нас пытались остановить злодеи, но мы прорвались без потерь, и почти дошли до пункта назначения.
Кстати, пункт назначения есть и у гнилого деда - и мы его туда скоро доставим, по-любому.
Все ж знают, что пункта назначения не избежать.