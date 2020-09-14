Пункт назначения 2 14.09.2020, 9:24

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Фото: Anadolu Agency

Уже несколько месяцев мы рвем нервы паганому таракашке, и вполне успешно.

Житель минской Лошицы делится с Telegram-каналом "Баста!" впечатлениями от прошедшего в Минске Марша Героев.

- Мы самые крутые, мы - белорусы! Уже несколько месяцев мы рвем нервы паганому таракашке, и вполне успешно.

Мы вышли с улицы Сырокомли в полдень, встретились с нашими и пошли в гости к пожилому мужчине с усами в гости.

По пути нас пытались остановить злодеи, но мы прорвались без потерь, и почти дошли до пункта назначения.

Кстати, пункт назначения есть и у гнилого деда - и мы его туда скоро доставим, по-любому.

Все ж знают, что пункта назначения не избежать.

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