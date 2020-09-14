Правительство на востоке Ливии просит об отставке на фоне протестов 3 14.09.2020, 9:30

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Фото: AP

В Бенгази идут протесты против ухудшения уровня жизни и коррупции.

Правительство в Тобруке на востоке Ливии во главе с Абдаллой ат-Тани, не признанное международным сообществом и поддерживаемое генералом Халифой Хафтаром, в воскресенье, 13 сентября, подало прошение об отставке на фоне протестов в регионе. Председатель Палаты представителей Акила Салех Иса призвал членов правительства исполнять свои обязанности до решения парламента, сообщает "Немецкая волна".

В Бенгази 10 сентября начались демонстрации возмущенных ливийцев. Протестующие недовольны ухудшением уровня жизни, включая перебои с электроснабжением, и коррупцией в органах власти.

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