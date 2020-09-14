Бобруйскую «Белшину» охватила «итальянская забастовка» 5 14.09.2020, 9:33

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Простаивают сборочные станки.

Работник бобруйской "Белшины" рассказал Telegram-каналу "Беларусь бастует!" о ходе "итальянской забастовки" на предприятии.

- В августе, на одной из линий по выпуску полуфабрикатов, две смены из трех начали работать строго по технологии. Стали вызывать ремонтные службы по каждой мелочи, постоянно ломаясь. Из-за этого начали простаивать сборочные станки.

Тогда руководство цеха начало просить остаться за двойную оплату на четыре часа сверхурочных. Все отказывались, кроме третьей смены, которая работала как и раньше и дополнительно начала оставаться и выходить раньше.

В пятницу нам дали расчетные листки и разница между сменами в зарплате составила 30-40 рублей.

Да, в сентябре мы тоже так работали как и в августе, но теперь и третья смена обиделась на руководство и также присоединилась к нам и нашей итальянской забастовке".

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