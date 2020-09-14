Акция в Филадельфии: Когда мы едины — мы непобедимы 14.09.2020, 9:47

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Белорусы США потребовали освободить политзаключенных и разблокировать сайт «Хартия-97».

В американской Филадельфии прошла акция солидарности с Беларусью, сообщил сайту Сharter97.org активист Вадим Васильев.

Участники акции поздравили сайт Сharter97.org с 22-летием со дня основания и призвали его разблокировать. Также участники акции призвали освободить политзаключенных в Беларуси и быть солидарными с белорусским народом.

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